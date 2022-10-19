Леся Нікітюк зізналася, які бажання загадала у свій день народження
19 жовтня улюблена телеведуча мільйонів українців Леся Нікітюк відзначає свій день народження! Сьогодні зірці виповнилося 35 років. Ведуча проєкту "Пара на мільйон", який щопонеділка показує Новий канал, зізналася, які бажання загадала в її особисте свято.
Ведуча "Le Маршрутки" та "Пари на мільйон" (Новий канал) також запустила патріотичний флешмоб, який вже підтримали тисячі українців.
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Кажуть, у день народження можна загадати бажання, і воно обов’язково здійсниться. Я загадала. Хочу, щоб Україна перемогла клятого ворога, і щоб усі, хто боронить рідну землю, повернулися додому живі й неушкоджені. Щоб наші люди повернулися до своїх рідних міст, а наші українські дітки знову розбіглися по рідних школах. Ось таке бажання,
– поділилась іменинниця.
Леся Нікітюк святкує день народження! / Фото з інстаграму зірки
Також у день народження Леся Нікітюк запустила патріотичний флешмоб на своїй сторінці в Instagram.
"Пишемо в коментарях Слава Україні... Героям Слава! – звернулася до підписників ведуча Нового каналу. – І нехай цих коментів буде тисячі… Впевнена, енергія зробить свою справу! А побажання, якщо хтось хоче, пишіть мені в дірект… Я одягла окуляри, сіла в крісло-качалку, бо вже роки (Сміється). Дякую. Ви в мене найкращі!" – додала Леся.
Бажаємо Лесі Нікітюк здійснення усіх її бажань і мрій та побільше щасливих моментів! І чекаємо її щопонеділка на Новому каналі о 20:00 у проєкту "Пара на мільйон".
Хто ще святкував день народження останні два тижні
- У складні останні тижні в Україні через обстріли росіян свій день народження відзначала Ніна Матвієнко. Її свято припало на 10 жовтня, коли по всій країні були завдані ракетні удари.
- Наступного дня 32-й день народження зустріла вокалістка гурту The Hardkiss, яка попросила усіх задонатити на ЗСУ на честь її свята.
- Того ж дня відзначила свято концертна напарниця Андрія Данилка – Інна Білоконь. Він показав рідкісне фото своєї сценічної "мами".
- 17 жовтня, коли Київ обстріляли з дронів-камікадзе росіяни, 39-те свято відзначив ведучий Григорій Решетник. Він попросив долучитися до збору Фонду Reshetnik Family, який шоумен разом з дружиною заснував у день річниці їхнього весілля.
- 18 жовтня свій ювілей, 40 років, також зустрів клавішник гурту "Антитіла" Сергій Вусик, який до кінця серпня разом з Тополею та Жолудем перебували у зоні бойових дій.