Українці вкотре показують, що світло переможе темряву. У неділю, 16 жовтня, ще одна сім'я стала більшою. Батьком став ведучий телеканалу М1 Андрій Чорновол.
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Андрій Чорновол вдруге став батьком
Андрій та його кохана Альона виховують сина. У час війни їхня сім'я стала ще більшою. Тепер у пари народився ще один синочок. В інстаграм-сторіс Чорновол опублікував зворушливе фото малюка, де показав його маленьку ручку.
Один з найщасливіших днів у моєму житті. У нашому з Альоною житті,
– підписав фото Андрій.
Андрій Чорновол вдруге став батьком / Cкриншот інстаграм-сторіс ведучого
Відомо, що Альона народжувала в Києві. Вона не виїжджала за кордон, разом з чоловіком і сином була вдома, готувалася до других пологів. Пара нетерпляче чекала на зустріч з синочком. Андрій та Альона мріють про мирне майбутнє для дітей у вільній Україні.
Діти, які народилися під час війни
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