Соромилась носити спідниці, – Леся Нікітюк у спокусливому образі розповіла про свої комплекси
Джерело:Леся Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк стала обличчям відеокампейну одного з українських брендів. Так вона знялася у відверті фотосесії в красивому образі та вирішила поділитися з підписниками одними із найбільших своїх комплексів.
Телеведуча розповіла, що колись була невпевненою в собі дівчинкою. З огляду на це вона навіть соромилася носити деякий одяг та взуття.
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Леся Нікітюк розповіла про свої комплекси
На фото телеведуча позувала у стильному комплекті, який складається з короткого топу на довгий рукав та спідниці-міді. До того ж Леся довершила свій образ красивими підборами-човниками на високому каблуку. Втім, з'ясувалося, що раніше знаменитість не хотіла одягати спідниці, щоб не показувати свої довгі та худі ноги. Окрім цього, вона не любила носити підбори. Все через те, що була високого зросту.
Героїня нового кампейну українського бренду одягу, а колись невпевнена в собі дівчина, яка соромилась носити спідниці через довгі та худі ноги. Соромилась носити підбори через високий зріст,
– зізналася ведуча.
Леся Нікітюк розповіла про свій комплекс / Скриншот з інстаграм-сторіс
Українські зірки про комплекси
- Співачка Тоня Матвієнко зізналась, що собі не подобається – все через кілограми, які набрала у Британії. Вона поділилась, що ще не змогла прийняти себе такою, як є. Відтак артистка хоче схуднути на 8 кілограмів.
- Українська телеведуча Маша Єфросиніна в одному з випусків "Дорослих дівчаток" заговорила про комплекси. Вона поділилася, що це пов'язано із надлишковою вагою. У боротьбі з зайвими кілограмами вона перепробувала всі дієти, вживала добавки та робила клізми. Вона навіть розповіла, що намагалась закодуватися від зайвої ваги.
- Натомість Настя Каменських не комплексує через надлишкові кілограми. Вона розповідала, що не надто задоволена своїм тілом, бо погладшала на 7 кілограмів. Це відчутно для артистки, особливо на сцені. Та вона старається прийняти себе такою, як є, бо не хоче знущатися зі свого тіла.