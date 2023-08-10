Український співак MELOVIN пригадав, як відвідав Євровечірку у Лондоні з нагоди музичного конкурсу. Тоді він вперше та востаннє перейшов на російську мову, щоб поспілкуватися з представником Молдови.

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MELOVIN про нещирого учасника Євробачення

Паша Парфені підійшов до MELOVIN зі словами "Слава Україні". Між ними зав'язалася розмова на тему дискримінації української мови. Та представник Молдови здивував своєю позицією.

"Я почав розказувати про тривалу дискримінацію української мови в Україні. Я згадав, як в Одесі в школі по приколу перейшов на українську мову, і мені сказали: "Перейди назад, що ти на цій свинячій розмовляєш". Я пам'ятаю, коли було соромно говорити українською в Одесі".

Він слухав-слухав, і тут я чую російський наратив: "Та що вам там забороняли. Вам нічого ніколи не забороняли. От коли у вас дозволять канабіс, тоді й поговоримо, яка ви вільна країна". Нас ніби облили окропом, ми нічого не зрозуміли. І наступна фраза прозвучала: "Я взагалі переживаю, щоб українці не зазналися",

– пригадав MELOVIN.

Співак відгукується про цю бесіду як "максимально гидку ситуацію", адже він не очікував почути таке від артиста, що транслював підтримку Україні. "Це було страшно некрасиво. Був дуже неприємний момент, коли я встав, сказав "на добраніч" і пішов звідти". Про це MELOVIN розповів лише зараз, щоб його не звинуватили у "підтасовуванні" результатів.

Як Паша Парфені показував підтримку Україні

У розмові з журналістами представник Молдови розповідав, що стоїть з Україною з 2014 року, адже має українське коріння та рідних і друзів, що перебувають тут.

Паша Парфені також підтримував гурт TVORCHI та їхній збір для дітей, що через війну народилися передчасно.

На фіналі Євробачення виконавець подякував Україні за мир у його країні. Та тепер складається враження, що ця підтримка була нещирою, а всі слова – лиш заради балів від українців.



Паша Парфені та TVORCHI / Фото з інстаграму Паші Парфені