Як повідомив Беспалов, Леся Нікітюк перебувала у стосунках із впливовим чоловіком з шоубізнесу. Який допомагав їй будувати кар'єру на телебаченні. Втім, стосунки начебто завершилися через початок повномасштабного вторгнення. Ведуча записала сторіс, в яких прокоментувала слова блогера.
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Леся Нікітюк про свої стосунки
Знаменитість використала акторські здібності й зі сльозами на очах розповіла про свого "коханого".
Дійсно, я перебувала у стосунках чи то зі звукорежисером, чи то з телеоператором. Я точно не знаю. У нього був біполярний розлад. Увечері я лягала зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми втрьох і жили. Він заради моєї кар'єри переспав із ким тільки можна. Пропихав мене скрізь, куди тільки міг,
– зазначила телеведуча.
Леся Нікітюк глузувала й з того, що після початку повномасштабного вторгнення її бойфренд "втік з першою ранковою сиреною". Вона додала, що він забрав її гаманець, ікони та авокадо.
Не вірте чуткам, – наголосила Нікітюк.
Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк
Зірка не любить афішувати своє особисте життя, тож здебільшого тримає все в таємниці. Однак часом деякі подробиці про стосунки Лесі Нікітюк вдається дізнатися.
- Телеведуча розповідала своїм фанам про таємного шанувальника, який надсилає їй величезні букети квітів. Зокрема, в соцмережах можна було побачити світлини з букетом тюльпанів та червоних троянд. У січні цього року до будинку батьків Лесі Нікітюк у Хмельницькому доставили букет червоних троянд.
- Вдруге Леся Нікітюк отримала біло-рожеві тюльпани вже в Києві, які хтось залишив біля дверей телеведучої.
- Пізніше знаменитість у своєму інстаграмі показала композицію з десятків кульок у формі сердець та чотири кошики з червоними трояндами. У них білими квітами викладено її ім'я "Леся".