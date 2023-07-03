Як повідомив Беспалов, Леся Нікітюк перебувала у стосунках із впливовим чоловіком з шоубізнесу. Який допомагав їй будувати кар'єру на телебаченні. Втім, стосунки начебто завершилися через початок повномасштабного вторгнення. Ведуча записала сторіс, в яких прокоментувала слова блогера.

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Леся Нікітюк про свої стосунки

Знаменитість використала акторські здібності й зі сльозами на очах розповіла про свого "коханого".

Дійсно, я перебувала у стосунках чи то зі звукорежисером, чи то з телеоператором. Я точно не знаю. У нього був біполярний розлад. Увечері я лягала зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми втрьох і жили. Він заради моєї кар'єри переспав із ким тільки можна. Пропихав мене скрізь, куди тільки міг,

– зазначила телеведуча.

Леся Нікітюк глузувала й з того, що після початку повномасштабного вторгнення її бойфренд "втік з першою ранковою сиреною". Вона додала, що він забрав її гаманець, ікони та авокадо.

Не вірте чуткам, – наголосила Нікітюк.

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк

Зірка не любить афішувати своє особисте життя, тож здебільшого тримає все в таємниці. Однак часом деякі подробиці про стосунки Лесі Нікітюк вдається дізнатися.