Как сообщил Беспалов, Леся Никитюк находилась в отношениях с влиятельным мужчиной из шоу-бизнеса. Который помогал ей строить карьеру на телевидении. Но отношения вроде бы завершились из-за начала полномасштабного вторжения. Ведущая записала сторис, в котоом прокомментировала слова блогера.
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Леся Никитюк о своих отношениях
Знаменитость использовала свои актерские способности и со слезами на глазах рассказала о своем "возлюбленном".
Действительно, я состояла в отношениях то ли со звукорежиссером, то ли с телеоператором. Я точно не знаю. У него было биполярное расстройство. Вечером я ложилась со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно. Пропихивал меня везде, куда только мог,
– отметила телеведущая.
Леся Никитюк посмеялась и над тем, что после начала полномасштабного вторжения ее бойфренд "убежал с первой утренней сиреной". Она добавила, что он забрал ее кошелек, иконы и авокадо.
Не верьте слухам, – подчеркнула Никитюк.
Что известно об отношениях Леси Никитюк
Звезда не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому в большинстве своем держит все в тайне. Однако иногда некоторые подробности об отношениях Леси Никитюк удается узнать.
- Телеведущая рассказывала своим фанатам о тайном поклоннике, который посылает ей огромные букеты цветов. В частности, в соцсетях можно было увидеть фотографии с букетом тюльпанов и красных роз. В январе этого года в дом родителей Леси Никитюк в Хмельницком доставили букет красных роз.
- Второй раз Леся Никитюк получила бело-розовые тюльпаны уже в Киеве, которые кто-то оставил у дверей телеведущей.
- Позже знаменитость в своем инстаграмме показала композицию из десятков шариков в форме сердец и четыре корзины с красными розами, где белыми цветами выложено ее имя "Леся".