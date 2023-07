Нагадаємо, що окупанти атакували центр Краматорська ввечері 27 червня, удар прийшов на піцерію. Серед постраждалих була і Вікторія Амеліна. 24 Канал з'ясував, якою була Вікторія та як вона допомагала країні.

На жаль, письменниця була тяжко поранена. 1 липня стало відомо, що її серце зупинилося у лікарні Дніпра. Ймовірно, у Вікторії лишився 10-річний син.

Вікторія Амеліна постраждала від удару по Краматорську

Вікторія Амеліна була 27 червня у піцерії Ria Lounge із делегацією з Колумбії. Зокрема, там були: політик Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад та журналістка Каталіна Гомес, всі вони поранені. Вони представляють організацію Aquanta Ucraina – групу підтримки України в Латинській Америці.

Поранену Вікторію з Краматорська перевезли до Дніпра, де лікарі кілька днів боролись за її життя. Медики зробили все можливе, але поранення виявилося смертельним.

Що відомо про загиблу письменницю

Вікторії Амеліній було 37 років. Вона народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися в Україну.



Вікторія Амеліна / Фото з її твіттеру

У 2007 році Вікторія отримала ступінь магістра комп’ютерних технологій у НУ "Львівська політехніка" з відзнакою. У 2005 – 2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.

У 2014 році Амеліна дебютувала в літературі з романом "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Передмову до нього написав Юрій Іздрик.

Письменниця написала два романи та дитячу книгу. Крім того, вона була лауреаткою премії Джозефа Конрада, яку вручають молодим українським письменникам. Тексти Вікторії Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман "Дім для Дома" було перекладено іспанською мовою.

За кілька днів до удару письменниця виступила в Києві, де читала свою поезію українцям. Загалом Вікторія активно вела соцмережі та писала пости англійською мовою, щоб донести всьому світу про війну в Україні.



Вікторія Амеліна читає поезію в Києві у червні 2023 року / Фото з її твітеру

У 2021 році Вікторія заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

Після вторгнення Росії вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds та розслідувала злочини російської армії на окупованих і потім звільнених територіях.

На початку червня 2022 року Вікторія Амеліна опублікувала у твіттері знімок, на якому вона фотографує зруйнований будинок.

Це я на цьому фото. Я – українська письменниця. На моїй сумці портрети великих українських поетів. Здавалося б, я маю фотографувати книги, мистецтво та свого маленького сина. Але я документую воєнні злочини Росії та слухаю звуки артобстрілів, а не вірші. Чому?

– написала Амеліна.

У мережі Вікторія почала писати "Щоденник мовчання" про свої емоції напередодні війни та першу думки і історії з початком повномасштабного вторгнення. Їх можна прочитати за цим посиланням.

Нагадаємо, що саме Амеліна знайшла в селі поблизу Ізюма щоденник вбитого росіянами українського письменника Володимира Вакуленка.

Також Вікторія працювала над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Амеліна розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини та їхнє життя під час війни.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким письменниці.