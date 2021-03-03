Леся Нікітюк вразила ефектним образом у леопардовій блузці: ефектне фото
Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре вразила прихильників бездоганним зовнішнім виглядом. Вона постала перед камерою у блузці з леопардовим принтом.
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона знає, як будь-де та будь-коли виглядати ефектно та вміло підкреслює принади свого розкішного тіла.
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Стильний образ Лесі Нікітюк
Телеведуча позувала на камеру, спершись на стіл. На фотографії вона зображена у чорній шкіряній спідниці та блузці з леопардовим принтом, під якою був топ чорного кольору.
Частину білявого волосся красуня зібрала у високий хвіст, а решта залишила розпущеним. Також декілька локонів спадали на обличчя, що додавало образові ніжності. Макіяж Леся зробила у коричневих відтінках – з акцентом на очах і помадою нюдового кольору на губах. Довершила аутфіт лаконічною підвіскою на шиї.
Леся Нікітюк в леопардовій блузці / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
У коментарях підписники блогерки зазначають, що вона дуже красива та виглядає бездоганно.
- Гарна киця!
- Чарівна дівчина!
- Супер! Красуня!
- Шикарно!
- Яка ж ви красива!
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