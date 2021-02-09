Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась новим фото. Зірка продемонструвала стильний повсякденний образ у блискучій кофтинці.

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк активно розвиває свій інстаграм-блог, тому часто публікує там різноманітні фото. Днями зірка знову похизувалась образом.

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Образ Лесі Нікітюк

Зірка влаштувала невелику домашню фотозйомку. Нещодавно вона вже повернулась додому з розкішного відпочинку на Мальдівах.

Леся Нікітюк постала перед камерою у високій блискучій бежевій кофтинці на довгий рукав. Вона поєднала верх із спідницею в тон. Повсякденний аутфіт телеведуча доповнила яскравими деталями: масивними сережками-кільцями, каблучкою та довгим ланцюжком з підвіскою.

На обличчі Леся Нікітюк зробила легкий макіяж з акцентом на природності. Вона злегка підкреслила вії тушшю й нафарбувала губи прозорим блиском.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Шанувальників підкорив новий образ телеведучої: