Леся Нікітюк разом із сім'єю полетіла на обстеження в клініку Стамбула
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк оприлюднила світлину з аеропорту. Знаменитість повідомила, що разом із рідними летить у клініку, що розташована в Стамбулі, щоб пройти планове щорічне обстеження.
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк вирішила не відкладати обстеження, яке разом із рідними проходить щороку. В умовах карантину вона відправилася у Стамбул, де перевірятиме стан здоров'я в одній з клінік.
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Леся Нікітюк полетіла в Стамбул
Народна улюблениця сфотографувалася на трапі літака. Вона постала перед камерою у білому спортивному костюмі та сонцезахисних окулярах. Волосся ведуча вдала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.
У публікації Нікітюк розповіла, що летить у Туреччину. Леся поділилася, що раз на рік разом із сім'єю літає туди на обстеження організму. Для діагностики знаменитість обрала одну з клінік Стамбула.
Хоча у світі досі активно поширюється коронавірусна інфекція, Леся вирішила не пропускати планового обстеження.
- А як же підтримка українських лікарень? Чи за кордоном краще?
- Чому в Києві не можна цього зробити?
- У нас все те саме, для чого кудись літати?
- А в Україні немає спеціалістів?
Є й ті прихильники, які бажають Лесі хорошої мандрівки та залишають компліменти.
- Лесю, ти, як завжди, красуня!
- Дуже цікаво. Чекаємо на подробиці.
- Гарної подорожі!
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