Українські зірки доєднуються до привітань з Днем батька. Стрічка соціальних мереж заповнена зворушливими кадрами від співаків та акторів. 24 Канал покаже, як знаменитості вітають зі святом рідних.

До теми Принц Вільям зворушив сімейним фото з дітьми: королівська сім'я вітає з Днем батька

Катя Осадча

Телеведуча показала серію сімейних фото та зворушливо звернулась до чоловіка Юрія Горбунова.

Тато, тато, тато! Вдома зараз це найголовніше слово! Юро, ти наш найкращий тато у світі! Ми вітаємо всіх тат з Днем тата! Нехай кожен тато буде якнайшвидше поруч зі своїми малятами. А найстрашніша помилка на карті світу – Росія перестане вбивати татусів.

Сергій Бабкін

Музикант нагадав про те, що чимало сімей зараз розлучені. Та привітав усіх татусів сьогодні. Він звернувся до сім'ї та до свого батька.

"Батьківство – найкраще, що зі мною траплялося. Мої діти – найдорожче в моєму житті, моя радість і гордість. Дякую моїй коханій дружині за наших дітей, за те, що я тато таких різних і прекрасних хлопчиків і дівчинки. І вітаю свого батька. Я по-справжньому щасливий чоловік, адже, маючи власних дітей, можу звернутися за порадою до свого тата".

MamaRika

Співачка лаконічно привітала чоловіка з Днем батька – показала зворушливе відео, де зібрала кадри Сергія Середи з сином.

Alyona Alyona

Реперка показала світлини з батьком та розповіла про те, що завжди була татовою донею.

Цінуйте татусів. Вони не ідеальні, часом не такі добрі чи теплі, як нам хотілося б, часом рубають правду з плеча, але завжди люблять нас. Просто по-своєму.

Наталка Денисенко

Акторка зворушила фанів відео з Андрієм Федінчиком, який на фронті.

З днем батька, Андрію. Такий суворий, але завжди такий ніжний. В цей день хочеться побажати, щоб всі дітки дочекалися своїх татусів додому.

Нікіта Добринін

Ведучий також лаконічно висловився про свято та показав ролик з сином Левом. "Бути батьком – найсильніше щастя. Безмежно радію бути твоїм "татооо"".

Лілія Ребрик

"Я вдячна долі за цих двох найкращих чоловіків — мого Батька та Таточка дівчат. І так – саме з великої букви. Бо люблять, балують, підтримують, обожнюють своїх дівчат! Зі святом, мої хороші! З днем батька".

Тіна Кароль

Артистка поділилась рідкісним фото з батьком та привітала зі святом.



Тіна Кароль з батьком / Фото з інстаграм-сторіз