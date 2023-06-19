Учора, 18 червня, в Україні та інших країнах святкували День батька. Українські зірки вітали рідних зі святом та показували сімейні фото.

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Тіна Кароль показала фото з батьком

Українська співачка Тіна Кароль в інстаграм-сторіз опублікувала рідкісне фото з батьком, якого нечасто показує в мережі. На знімку зірка притулилась до Григорія Самойловича.

З Днем батька! Батько для дівчат – це надважлива постать, яка асоціюється з довірою та міцністю духа. Тато, татусь, здоров'я! Завжди твоя, вередлива бешкетниця,

– написала Тіна Кароль.



Тіна Кароль з батьком / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Зауважимо, у перші місяці повномасштабного вторгнення Тіна Кароль зізналась, що 64-річний Григорій Ліберман вступив до тероборони попри те, що має можливість виїхати за кордон. "У тебе, донько, є свій фронт, а в мене свій. Я дуже добре розбираюся у військовій справі, я буду допомагати молодим хлопцям", – казав батько Тіни Кароль доньці.

Як зірки святкували День батька