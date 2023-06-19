В воскресенье, 18 июня, украинские знаменитости засыпали соцсети поздравлениями с Днем отца. К чувственному флешмобу подключилась и Леся Никитюк. Она показала редкое фото с папой Иваном, проживающим в Хмельницком.

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Фото Леси Никитюк с отцом

Если племянницы и мама Кэт, как ее нежно называет телеведущая, часто появляются в ее инстаграме, отец Иван Иванович – крайне редко. Никитюк регулярно приезжает в родной Хмельницкий из Киева поэтому судя по всему, отношения с папой у нее тоже теплые. Она даже придумала ему псевдоним, как и маме – Ив-сент-Иван. Похоже, это от французского дома высокой моды Yves Saint Laurent.

В День отца знаменитость запостила в сторис фото с папой, на котором обнимает его сзади, а он держит ее за руку. На этом редком кадре Никитюк улыбается и без макияжа.

Ив-сент-Иван, с твоим днем! Ты лучший отец,

– с любовью подписала Леся Никитюк.

Леся Никитюк с отцом / Фото с инстаграм-сторис ведущей

Кстати, два года назад, в июне 2021 года, родители Леси Никитюк праздновали рубиновую свадьбу – 40 годовщину брака. По этому случаю звездная дочь приехала в Хмельницкий и устроила романтическое свидание с вином и свечами. Она гордится крепким союзом родителей, потому что они якобы "40 лет вместе в горе и радости, в бедности и не очень богатстве".