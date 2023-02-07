Була щаслива, а зараз лиш сльози: Леся Нікітюк розчулила історією подруги, яка ховає нареченого

Леся Нікітюк поїхала у Житомир. 6 лютого там прощалися з нареченим її подруги. 22 січня Руслан освідчився коханій дівчині, а за два дні загинув на війні.

Телеведуча Леся Нікітюк вже повернулася з Хмельницького в Київ на зйомки нового розважального шоу, учасником якого, зокрема, був Віктор Павлік. Проте мала сумний привід виїхати зі столиці у Житомир. Там ховали нареченого її подруги.

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Подруга Лесі Нікітюк поховала нареченого, який загинув на війні

"Історія так собі… Подрузі 22-го січня він зробив пропозицію. 24-го січня він загинув на війні. А вони хотіли… Жити нормально разом хотіли, хотіли кохати. Вони так хотіли", – поділилася Леся Нікітюк в інстаграм-сторіс.

Ми приїхали у Житомир, сюди привезли тіло нашого Героя… Тіло коханого моєї подруги. Вона така щаслива була останні чотири місяці, а зараз сама на себе не схожа, не їсть, не п'є… Лиш сльози і дим від сигарет,

– прокоментувала телеведуча.

Подруга Лесі Нікітюк втратила нареченого на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Подруга Лесі Нікітюк втратила нареченого на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Побратими Руслана передали нареченій його речі, на яких ще тримається його запах: "Його футболочка, худі, на яких залишився його запах, і наче він ще поруч".

Подруга Лесі Нікітюк втратила нареченого на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс

На тлі цих подій Леся Нікітюк вкотре висловила співчуття всім, хто втратив на війні близьких.

Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх чоловіків, близьких, коханих, друзів, батьків і братів на цій клятій війні, яку ми обов'язково виграємо! Герої не вмирають! Світла пам'ять Руслану,

– завершила телеведуча.

Леся Нікітюк висловила співчуття рідним загиблих на війні / Скриншот зі сторіс