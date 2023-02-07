Була щаслива, а зараз лиш сльози: Леся Нікітюк розчулила історією подруги, яка ховає нареченого
Джерело:Леся Нікітюк
Леся Нікітюк поїхала у Житомир. 6 лютого там прощалися з нареченим її подруги. 22 січня Руслан освідчився коханій дівчині, а за два дні загинув на війні.
Телеведуча Леся Нікітюк вже повернулася з Хмельницького в Київ на зйомки нового розважального шоу, учасником якого, зокрема, був Віктор Павлік. Проте мала сумний привід виїхати зі столиці у Житомир. Там ховали нареченого її подруги.
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Подруга Лесі Нікітюк поховала нареченого, який загинув на війні
"Історія так собі… Подрузі 22-го січня він зробив пропозицію. 24-го січня він загинув на війні. А вони хотіли… Жити нормально разом хотіли, хотіли кохати. Вони так хотіли", – поділилася Леся Нікітюк в інстаграм-сторіс.
Ми приїхали у Житомир, сюди привезли тіло нашого Героя… Тіло коханого моєї подруги. Вона така щаслива була останні чотири місяці, а зараз сама на себе не схожа, не їсть, не п'є… Лиш сльози і дим від сигарет,
– прокоментувала телеведуча.
Подруга Лесі Нікітюк втратила нареченого на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Подруга Лесі Нікітюк втратила нареченого на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Побратими Руслана передали нареченій його речі, на яких ще тримається його запах: "Його футболочка, худі, на яких залишився його запах, і наче він ще поруч".
Подруга Лесі Нікітюк втратила нареченого на війні / Скриншот з інстаграм-сторіс
На тлі цих подій Леся Нікітюк вкотре висловила співчуття всім, хто втратив на війні близьких.
Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх чоловіків, близьких, коханих, друзів, батьків і братів на цій клятій війні, яку ми обов'язково виграємо! Герої не вмирають! Світла пам'ять Руслану,
– завершила телеведуча.
Леся Нікітюк висловила співчуття рідним загиблих на війні / Скриншот зі сторіс
- Леся Нікітюк і сама втрачала близьких і знайомих через вторгнення країни-терористки. У липні вона випустила пісню "Блакитні очі", яку присвятила другу Денису Ріхтеру. Він загинув у боях за Луганщину. Так вшанувати пам'ять героя ведучій допоміг іменитий український композитор Руслан Квінта.
- У червні вона випадково дізналася про загибель хлопця-моряка з Маріуполя, який знімався в її шоу "Ле Маршрутка". Ріната не стало ще 8 березня через осколкове поранення в голову.