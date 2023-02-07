Телеведущая Леся Никитюк уже вернулась из Хмельницкого в Киев на съемки нового развлекательного шоу, участником которого, в частности, был Виктор Павлик. Однако имела печальный повод поехать из столицы в Житомир. Там хоронили жениха ее подруги.
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Подруга Леси Никитюк похоронила жениха, погибшего на войне
"История так себе… Подруге 22 января он сделал предложение. 24 января он погиб на войне. А они хотели… Жить нормально вместе хотели, хотели любить. Они так хотели", – поделилась Леся Никитюк в инстаграм-сторис.
Мы приехали в Житомир, сюда привезли тело нашего Героя… Тело любимого моей подруги. Она так счастлива была последние четыре месяца, а сейчас сама на себя не похожа, не ест, не пьет… Лишь слезы и дым от сигарет,
– прокомментировала телеведущая.
Подруга Леси Никитюк потеряла жениха на войне / Скриншот из инстаграм-сторис
Подруга Леси Никитюк потеряла жениха на войне / Скриншот из инстаграм-сторис
Собратья Руслана передали невесте его вещи, на которых еще держится его запах: "Его футболочка, худи, на которых остался его запах, и как будто он еще рядом".
Подруга Леси Никитюк потеряла жениха на войне / Скриншот из инстаграм-сторис
На фоне этих событий Леся Никитюк в очередной раз выразила соболезнования всем, кто потерял на войне близких.
Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих мужей, близких, любимых, друзей, родителей и братьев на этой проклятой войне, которую мы обязательно выиграем! Герои не погибают! Светлая память Руслану,
– завершила телеведущая.
Леся Никитюк выразила соболезнования родным погибших на войне / Скриншот со сторис
- Леся Никитюк и сама теряла близких и знакомых из-за вторжения страны-террористки. В июле она выпустила песню "Блакитні очі", которую посвятила другу Денису Рихтеру. Он погиб в боях за Луганщину. Так почтить память героя ведущей помог именитый украинский композитор Руслан Квинта.
- В июне она случайно узнала о гибель парня-моряка из Мариуполя, снимавшегося в ее шоу "Ле Маршрутка". Рината не стало еще 8 марта из-за осколочного ранения в голову.