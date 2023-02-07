Телеведущая Леся Никитюк уже вернулась из Хмельницкого в Киев на съемки нового развлекательного шоу, участником которого, в частности, был Виктор Павлик. Однако имела печальный повод поехать из столицы в Житомир. Там хоронили жениха ее подруги.

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Подруга Леси Никитюк похоронила жениха, погибшего на войне

"История так себе… Подруге 22 января он сделал предложение. 24 января он погиб на войне. А они хотели… Жить нормально вместе хотели, хотели любить. Они так хотели", – поделилась Леся Никитюк в инстаграм-сторис.

Мы приехали в Житомир, сюда привезли тело нашего Героя… Тело любимого моей подруги. Она так счастлива была последние четыре месяца, а сейчас сама на себя не похожа, не ест, не пьет… Лишь слезы и дым от сигарет,

– прокомментировала телеведущая.

Подруга Леси Никитюк потеряла жениха на войне / Скриншот из инстаграм-сторис

Подруга Леси Никитюк потеряла жениха на войне / Скриншот из инстаграм-сторис

Собратья Руслана передали невесте его вещи, на которых еще держится его запах: "Его футболочка, худи, на которых остался его запах, и как будто он еще рядом".

Подруга Леси Никитюк потеряла жениха на войне / Скриншот из инстаграм-сторис

На фоне этих событий Леся Никитюк в очередной раз выразила соболезнования всем, кто потерял на войне близких.

Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял своих мужей, близких, любимых, друзей, родителей и братьев на этой проклятой войне, которую мы обязательно выиграем! Герои не погибают! Светлая память Руслану,

– завершила телеведущая.

Леся Никитюк выразила соболезнования родным погибших на войне / Скриншот со сторис