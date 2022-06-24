Три роки тому, 2019-го, Леся Нікітюк з командою "Ле Маршрутки" приїжджала в Маріуполь. Тоді місто було зеленим, квітучим, доглянутим. В одному з епізодів вона познайомилася з курсантами Маріупольського міського ліцею. Один з них – Рінат. Зовсім випадково ведуча дізналася, що 8 березня він загинув від осколкового поранення в голову.
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Леся Нікітюк розповіла історію Ріната з Маріуполя
Унаслідок російської агресії в Маріуполі загинуло вже щонайменше 22 тисячі людей. Серед них і Рінат. Ми познайомились на зйомках проєкту "Ле Маршрутка", коли знімали в Маріуполі,
– розчулила Леся Нікітюк.
Вона пригадала, що два роки тому, у паузах між зйомками, Рінат сказав: "Я хотів би працювати на телебаченні", але йому не судилося стати ані телевізійником, ані моряком.
"Йому дуже тоді сподобалося. Він подружився з нашою командою, допомагав. У нього були чудові мрії, і вони могли б здійснитися. Могли б. Ми не забудемо. Ми не пробачимо", – додала Нікітюк.
Реакція мережі на загибель Ріната з Маріуполя
Допис Лесі Нікітюк прокоментував її співведучий з "Орла і решки" Андрій Бєдняков, мама якого теж померла в Маріуполі. "Майже кожен день дізнаюсь про своїх знайомих", – щемливо написав шоумен.
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- Даша Астаф'єва: "Який жах";
- "Такі сумні новини... За що? Нехай горять у пеклі бункерний і ті, хто його підтримує";
- "Скільки зруйнованих життів через чиюсь хвору голову";
- "Це просто жахіття, ця безглузда і страшна війна забрала тисячі невинних життів";
- "Господи, серце розривається. Ніколи не пробачимо".