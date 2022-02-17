Леся Нікітюк переспівала пісню Stefania гурту Kalush Orchestra: рідкісне відео
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Українська телеведуча Леся Нікітюк переспівала трек гурту Kalush Orchestra для Нацвідбору Stefania. Ролик підкорив мережу.
Скандали на Національному відборі спричинили активне обговорення Євробачення та його учасників у мережі. Не оминула увагою Нацвідбір й телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.
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Леся Нікітюк переспівала пісню Kalush Orchestra
В інстаграм-сторіз знаменитість виклала відео, в якому співає пісню гурту Kalush Orchestra, яку вони представили для Національного відбору.
Hello, Ukraine! Ця пісня для тебе,
– зазначила Нікітюк.
Леся заспівала лиш приспів треку Stefania, пожартувавши, що продовження почує лише її продюсер.
"Хочете послухати далі? Станьте моїм продюсером", – з гумором додала телеведуча.
Леся Нікітюк переспівала пісню Stefania: відео з інстаграм-сторіз
Kalush Orchestra на Нацвідборі-2022
- Гурт Kalush Orchestra – це новий проєкт реп-колективу Kalush, що створює пісні з мотивами етно. Напередодні фіналу відбору музиканти презентували пісню, яку соліст Олег Псюк присвятив своїй мамі.
- У фіналі Kalush Orchestra зайняли 2 місце, поступившись Alina Pash лише 1 балом. За голосуванням глядачів вони стали переможцями.
- Через плутанину з балами під час оголошення результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив Суспільне у фальсифікації. Все тому, що їм не показували листок з результатами, а багатьом їхнім фанам не зараховувались голоси.
- Kalush Orchestra заявили, що навіть подали петицію на сайт президента, яку скоро мають опублікувати. Однак тепер невідомо, до чого призведуть сутички з Суспільним.
- Після дискваліфікації Alina Pash колектив є претендентом представляти Україну в Італії на Євробаченні-2022.