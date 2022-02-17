Леся Нікітюк переспівала пісню Stefania гурту Kalush Orchestra: рідкісне відео

Українська телеведуча Леся Нікітюк переспівала трек гурту Kalush Orchestra для Нацвідбору Stefania. Ролик підкорив мережу.

Скандали на Національному відборі спричинили активне обговорення Євробачення та його учасників у мережі. Не оминула увагою Нацвідбір й телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.

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Леся Нікітюк переспівала пісню Kalush Orchestra

В інстаграм-сторіз знаменитість виклала відео, в якому співає пісню гурту Kalush Orchestra, яку вони представили для Національного відбору.

Hello, Ukraine! Ця пісня для тебе,

– зазначила Нікітюк.

Леся заспівала лиш приспів треку Stefania, пожартувавши, що продовження почує лише її продюсер.

"Хочете послухати далі? Станьте моїм продюсером", – з гумором додала телеведуча.

Леся Нікітюк переспівала пісню Stefania: відео з інстаграм-сторіз

Kalush Orchestra на Нацвідборі-2022