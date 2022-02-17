Скандалы на Национальном отборе вызвали активное обсуждение Евровидения и его участников в сети. Не обошла вниманием Нацотбор и телеведущая и блогерша Леся Никитюк.

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Леся Никитюк перепела песню Kalush Orchestra

В инстаграм-сторис знаменитость выложила видео, в котором поет песню группы Kalush Orchestra, которую они представили для Национального отбора.

Hello, Ukraine! Эта песня для тебя,

– отметила Никитюк.

Леся спела только припев трека Stefania, пошутив, что продолжение услышит только ее продюсер.

"Хотите послушать дальше? Станьте моим продюсером", – с юмором добавила телеведущая.

Леся Никитюк перепела песню Stefania: видео из инстаграм-сторис

Kalush Orchestra на Нацотборе-2022