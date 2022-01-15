Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Метьюз потрапили в об'єктиви папараці у Лондоні. Вони побували на новому шоу "Цирку дю Солей" в Альберт-холі.

До теми Надихаємось стилем королеви: яскраві зимові образи Єлизавети II

Рідкісний вихід Піппи Міддлтон

Для рідкісного світського виходу сестра герцогині Кембриджської приміряла вишуканий образ. Вона постала перед камерами у штанному костюмі яскраво-червоного кольору. Зверху Піппа Міддлтон одягнула чорний тренч.

Сестра Кетрін поєднала вбрання з червоними туфлями-човниками та стильним клатчем з камінцями. Вона доповнила образ різнобарвними сережками-підвісками.

Піппа зібрала верхні пасма волосся, а решта розпустила. На обличчі вона зробила легкий макіяж.



Піппа Міддлтон з чоловіком / Фото Getty Images

Нагадаємо, Піппа Міддлтон та Джеймс Метьюз вже майже 5 років перебувають у шлюбі. Вони виховують двох дітей: трирічного сина Артура та доньку Грейс, яка народилась 15 березня 2021 року.

Зазначимо, Кейт Міддлтон також дуже часто приміряє червоні вбрання для своїх публічних виходів: