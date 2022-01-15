Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Метьюз потрапили в об'єктиви папараці у Лондоні. Вони побували на новому шоу "Цирку дю Солей" в Альберт-холі.
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Рідкісний вихід Піппи Міддлтон
Для рідкісного світського виходу сестра герцогині Кембриджської приміряла вишуканий образ. Вона постала перед камерами у штанному костюмі яскраво-червоного кольору. Зверху Піппа Міддлтон одягнула чорний тренч.
Сестра Кетрін поєднала вбрання з червоними туфлями-човниками та стильним клатчем з камінцями. Вона доповнила образ різнобарвними сережками-підвісками.
Піппа зібрала верхні пасма волосся, а решта розпустила. На обличчі вона зробила легкий макіяж.
Піппа Міддлтон з чоловіком / Фото Getty Images
Зазначимо, Кейт Міддлтон також дуже часто приміряє червоні вбрання для своїх публічних виходів:
- На честь 40-річчя вона знялась у фотосесії, для якої приміряла розкішну сукню з одним об'ємним рукавом.
- На різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві Кейт Міддлтон з'явилась у червоному вбранні від Catherine Walker – сукні та пальті з великим бантом.
- До Різдва герцогиня Кембриджська зняла відео та прикрасила ялинку в атмосферному червоному кардигані та з розкішною зачіскою.