Молодша сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон народила другу дитину в понеділок, 15 березня. З чоловіком Джеймсом Меттьюзом вони стали батьками донечки, яку назвали Грейс Елізабет Джейн.

Крихітка народилася вранці 15 березня з вагою 2,7 кілограма. За інформацією інсайдерів, як мама Піппа Міддлтон, так і новонароджена Грейс Елізабет Джейн почуваються добре.

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"Вона почувається чудово, всі раді від такого щасливого поповнення", – йдеться в джерелі.

Варто додати, що другу дитину подружжя Піппи Міддлтон та Джеймса Меттьюза назвали подібно до герцогині Кембриджської. Кейт Міддлтон також має друге ім'я Елізабет. Інші ж джерела впевнені, що новоспечені батьки назвали донечку на честь Її Величності – королеви Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, первісток пари Артур Майкл Вільям народився в жовтні 2018 року. Так, 2-річний хлопчик став старшим братом.

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