9 січня герцогині Кембриджській виповнилося 40 років. З нагоди ювілею представники королівського палацу опублікували одразу 3 традиційні портретні фото.

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Портретні фото Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма напередодні знялась у розкішній фотосесії. Автором знімків став королівський фотограф Паоло Роверсі.

В образах Кейт Міддлтон часто можна знайти відсилання до стилю королеви Єлизавети II та принцеси Діани. Герцогиня й цього разу обрала особливі аксесуари для аутфітів.

Для першого look вона одягнула білу сукню, схожу на весільну, з пишною фатіновою спідницею, бантами на плечах та тонким поясом. Цим образом Кетрін віддала честь принцесі Діані, адже доповнила вбрання сережками з діамантом та перлинами, а також каблучкою з сапфіром, яку Леді Ді отримала на заручини.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

На іншому фото Кейт Міддлтон позувала перед камерою не у профіль, а анфас. Вона була одягнена у схожу світлу сукню з рюшами.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Третій образ герцогині Кембриджської не міг не запам'ятатися. Вона усміхненою постала перед об'єктивом у червоній атласній сукні лише з одним об'ємним рукавом. Аутфіт довершили діамантові сережки Єлизавети II. Для всіх образів Кейт накрутила волосся у локони та зробила легкий макіяж, що підкреслив витончені риси обличчя.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

День народження Кетрін