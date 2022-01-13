Відомо, що Єлизавета II обирає для виходів яскраві образи, аби її краще можна було побачити серед натовпу. Також це полегшує роботу охороні та спецслужбам, які слідкують, аби з королевою нічого не трапилось на публіці. Проте така особливість Її Величності вже давно подобається шанувальникам, і тепер її неможливо уявити у чомусь сірому та буденному.

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Найкращі зимові образи Єлизавети II

Яскраве пальто та капелюшок кольору фуксії королева одягала на RAF Marham в якості почесного повітряного командира станції.



Королева Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королева Єлизавета II у світло-сірому пальті відвідала Королівський коледж лікарів Лондона, щоб відзначити його 500-річчя.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Малинового кольору пальто та за традицією оздоблений квітами капелюшок. Її Величність відвідала захід, присвячений 100-річчю Англо-скандинавського суспільства.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Королева у багряному пальті вітає усіх з Різдвом. Образ доповнює брошка у вигляді квітки та яскравий букет у руках.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Королева у темно-блакитному пальті відвідала організацію під назвою "Школа урядового кодексу та шифрування", яка відзначала сторіччя свого існування.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

У синьому пальті, яке оздоблено хутром на грудях та рукавах, Єлизавета II відзначала сторіччя надання префіксу "королівський" відділу капеланів королівської армії в каплиці гвардійців у Лондоні.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Яскраво-червоне пальто, чорні рукавички та туфлі й така ж сумочка – королева відвідала різдвяну ранкову службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрингемі.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Пальто і капелюшок у клітинку світло-персикового кольору доповнюють класичні чорні рукавички, що надають елегантності образу. Єлизавета II як почесний повітряний командир відвідала RAF Marham у Норфолку.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

У траурному чорному пальто королівська родина вшановувала пам’ять усіх тих, хто загинув у двох світових війнах та інших конфліктах на службі.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Королева у темно-бірюзовому пальті, оздобленому золотими ґудзиками, виступала на церемонії відкриття Шотландського парламенту в жовтні 2021 року.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім’ї

Автор: Марта Гнат