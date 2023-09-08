Лайма Вайкуле закликала росіян готуватися до війни на своїх територіях: "Мають боятися"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Днями вона вчергове висловила свою позицію та засудила криваву політику Росії.

Співачка зазначила, що не розуміє мотивацію російської влади, коли ті витрачають кошти на знищення України. На її думку, краще б вони вклали ті гроші в медицину та розвиток власної держави. Окрім цього, вона зауважила, що "синці в бійці одержують обидві сторони", тож, ймовірно, що воєнні дії відбуватимуться й на території країни-агресорки.

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Лайма Вайкуле засудила Росію

Співачка переконана, що Росія – це країна-агресорка, яка напала на Україну без жодної причини.

Це жахливо, і нічого хорошого на них не чекає... І тут не варто шукати ніяких виправдань: Росія винна, вона агресор, вона напала абсолютно без будь-якої причини: "НАТО загрожує", "українці напали б на росіян" – це все брехня і вигадки!",

– поділилася Вайкуле.

Артистка наголосила: "Мені здається, росіяни теж мають боятися, щоб війна не розпочалася на їхній території. Я майже впевнена, що це станеться".

Водночас вона зауважила, що хотіла б, щоб Володимир Путін зробив заяву про те, що повномасштабне вторгнення було помилкою й закінчив війну.

Інтерв'ю з Лаймою Вайкуле: дивіться відео онлайн

Лайма Вайкуле підтримує Україну