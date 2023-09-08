Днями росіяни запросили у місто китайську оперну співачку Ван-Фан, яка виступила у зруйнованому росіянами драмтеатрі. На такий інцидент негативно відреагували користувачі соцмереж, вони наголосили, що виконавиця "співає на кістках".
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Китаянка заспівала у зруйнованому драмтеатрі в Маріуполі
Артистка виконала популярну радянську пісню "Катюша".
Росіяни притягнули в Маріуполь якусь "відому" оперну співачку з Китаю Ван-Фан (таку відому, що навіть google про неї нічого не знає), яка заспівала їм посеред руїн Драматичного Театра "Катюшу",
– повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
Ван-Фан приїхала разом із делегацією проросійських блогерів та журналістів з Китаю, які мають розповідати, як Росія відбудовує місто.
Реакція мережі
Користувачі дуже негативно сприйняли підтримку китаянки росіян:
- "Тва*і";
- "Чистої води цинізм";
- "Цинічна, бездушна тварина";
- "Горіти в пеклі китаянці";
- "Можливо, їй треба подивитися кадри з мертвими тілами дітей, жінок, усіх цивільних, що загинули там. Мабуть, тоді вона зрозуміє, що співає на кістках загиблих й те, що рашисти її компрометують. Може ця т*па істота нічого не знає";
- "Треба бути сліпоглухонімим, щоб нічого не знати. Вона що з іншої планети вчора прилетіла? Ні! То або купили, або сама така ж фашистка";
- "Китаянці взагалі все одно, хто тут кого нищить. Гроші отримала та й заспівала на кістках".
Війна Росії з Україною: як на неї реагують на світовій арені
- Восени цього року в Ізраїлі мав виступити московський театр "Ленком", актори якого активно підтримують кровопролитну війну в Україні. Втім, завдяки небайдужим громадянам виступи вдалося перенести на невизначені терміни. Для скасування події ізраїльтяни створили петицію, яку успішно підписали.
- Російський шоумен Максим Галкін написав допис, в якому згадав про 6-річну Софію, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Чернігова 19 серпня. Він також опублікував фото драмтеатру, в який влучила ракета. Росіянин зізнався, що раніше там виступав і поспівчував рідним загиблих та постраждалих.
- Знаменитий данський режисер Ларс фон Трієр висловив свою підтримку російським окупантам на тлі новин про передачу Україні винищувачів F-16. Він звернувся до Зеленського, Путіна та прем'єр-міністерки Данії, і зазначив про те, що життя росіян також важливі. На таку заяву негативно відреагували в мережі. Згодом чоловік поскаржився на те, що його не так зрозуміли
"Звичайно, я всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення! Забута фраза, здається, з тих часів, коли пацифізм був чеснотою! З любов'ю, Ларс", – заявив Трієр.