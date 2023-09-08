Днями росіяни запросили у місто китайську оперну співачку Ван-Фан, яка виступила у зруйнованому росіянами драмтеатрі. На такий інцидент негативно відреагували користувачі соцмереж, вони наголосили, що виконавиця "співає на кістках".

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Китаянка заспівала у зруйнованому драмтеатрі в Маріуполі

Артистка виконала популярну радянську пісню "Катюша".

Росіяни притягнули в Маріуполь якусь "відому" оперну співачку з Китаю Ван-Фан (таку відому, що навіть google про неї нічого не знає), яка заспівала їм посеред руїн Драматичного Театра "Катюшу",

– повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Ван-Фан приїхала разом із делегацією проросійських блогерів та журналістів з Китаю, які мають розповідати, як Росія відбудовує місто.

Довідка! Скільки людей загинуло від авіаудару весною 2022 року по Маріуполю точно невідомо, але після трагедії міська влада заявила про близько 300 загиблих.

Реакція мережі

Користувачі дуже негативно сприйняли підтримку китаянки росіян:

"Тва*і";

"Чистої води цинізм";

"Цинічна, бездушна тварина";

"Горіти в пеклі китаянці";

"Можливо, їй треба подивитися кадри з мертвими тілами дітей, жінок, усіх цивільних, що загинули там. Мабуть, тоді вона зрозуміє, що співає на кістках загиблих й те, що рашисти її компрометують. Може ця т*па істота нічого не знає";

"Треба бути сліпоглухонімим, щоб нічого не знати. Вона що з іншої планети вчора прилетіла? Ні! То або купили, або сама така ж фашистка";

"Китаянці взагалі все одно, хто тут кого нищить. Гроші отримала та й заспівала на кістках".

Війна Росії з Україною: як на неї реагують на світовій арені

Восени цього року в Ізраїлі мав виступити московський театр "Ленком", актори якого активно підтримують кровопролитну війну в Україні. Втім, завдяки небайдужим громадянам виступи вдалося перенести на невизначені терміни. Для скасування події ізраїльтяни створили петицію, яку успішно підписали.

актори якого активно підтримують кровопролитну війну в Україні. Втім, завдяки небайдужим громадянам виступи вдалося перенести на невизначені терміни. Для скасування події ізраїльтяни створили петицію, яку успішно підписали. Російський шоумен Максим Галкін написав допис, в якому згадав про 6-річну Софію, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Чернігова 19 серпня. Він також опублікував фото драмтеатру, в який влучила ракета. Росіянин зізнався, що раніше там виступав і поспівчував рідним загиблих та постраждалих.

написав допис, в якому згадав про 6-річну Софію, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу Чернігова 19 серпня. Він також опублікував фото драмтеатру, в який влучила ракета. Росіянин зізнався, що раніше там виступав і поспівчував рідним загиблих та постраждалих. Знаменитий данський режисер Ларс фон Трієр висловив свою підтримку російським окупантам на тлі новин про передачу Україні винищувачів F-16. Він звернувся до Зеленського, Путіна та прем'єр-міністерки Данії, і зазначив про те, що життя росіян також важливі. На таку заяву негативно відреагували в мережі. Згодом чоловік поскаржився на те, що його не так зрозуміли

"Звичайно, я всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення! Забута фраза, здається, з тих часів, коли пацифізм був чеснотою! З любов'ю, Ларс", – заявив Трієр.