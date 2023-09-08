Певица отметила, что не понимает мотивацию российских властей, когда те тратят средства на уничтожение Украины. По ее мнению, лучше бы они вложили эти деньги в медицину и развитие собственного государства. Кроме этого, она отметила, что "синяки в драке получают обе стороны", поэтому, вероятно, военные действия будут происходить и на территории страны-агрессорки.

Вас также может заинтересовать "Поет на костях": китайская певица цинично выступила в разрушенном драмтеатре в Мариуполе

Лайма Вайкуле осудила Россию

Певица убеждена, что Россия – это страна-агрессорка, которая напала на Украину без причины.

Это ужасно, и ничего хорошего их не ждет... И здесь не стоит искать никаких оправданий: Россия виновата, она агрессор, она напала абсолютно без всякой причины: "НАТО грозит", "украинцы напали бы на россиян" - это все ложь и выдумки!",

– поделилась Вайкуле.

Артистка подчеркнула: "Мне кажется, россияне тоже должны бояться, чтобы война не началась на их территории. Я почти уверена, что это произойдет".

В то же время, она отметила, что хотела бы, чтобы Владимир Путин сделал заявление о том, что полномасштабное вторжение было ошибкой и закончил войну.

Интервью с Лаймой Вайкуле: смотрите видео онлайн

Лайма Вайкуле поддерживает Украину