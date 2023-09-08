Співачка зазначила, що не розуміє мотивацію російської влади, коли ті витрачають кошти на знищення України. На її думку, краще б вони вклали ті гроші в медицину та розвиток власної держави. Окрім цього, вона зауважила, що "синці в бійці одержують обидві сторони", тож, ймовірно, що воєнні дії відбуватимуться й на території країни-агресорки.
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Лайма Вайкуле засудила Росію
Співачка переконана, що Росія – це країна-агресорка, яка напала на Україну без жодної причини.
Це жахливо, і нічого хорошого на них не чекає... І тут не варто шукати ніяких виправдань: Росія винна, вона агресор, вона напала абсолютно без будь-якої причини: "НАТО загрожує", "українці напали б на росіян" – це все брехня і вигадки!",
– поділилася Вайкуле.
Артистка наголосила: "Мені здається, росіяни теж мають боятися, щоб війна не розпочалася на їхній території. Я майже впевнена, що це станеться".
Водночас вона зауважила, що хотіла б, щоб Володимир Путін зробив заяву про те, що повномасштабне вторгнення було помилкою й закінчив війну.
Інтерв'ю з Лаймою Вайкуле: дивіться відео онлайн
Лайма Вайкуле підтримує Україну
- З початком повномасштабної війни співачка відмовилася від концертів у Росії й думає, що ніколи не повернеться туди з гастролями. Водночас до 24 лютого 2022 року вона хоч і давала концерти в країні-терористці, але публічно відмовлялася їхати в окупований Крим, "який би гонорар не пропонували".
- У серпні 2022 року на концерті в Литві виконавиця підняла український прапор і сказала: "Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети та вбивають все живе".
- До того ж Лайма Вайкуле розхвалювала Зеленського. Вони перетиналися на одній сцені й співачка дуже цим пишається: "Як він поводиться, скільки він працює, скільки це вимагає сил, сміливості, голови на плечах". На думку співачки, ніхто не зміг би замінити Володимира Зеленського на посту президента України.