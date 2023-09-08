Співачка зазначила, що не розуміє мотивацію російської влади, коли ті витрачають кошти на знищення України. На її думку, краще б вони вклали ті гроші в медицину та розвиток власної держави. Окрім цього, вона зауважила, що "синці в бійці одержують обидві сторони", тож, ймовірно, що воєнні дії відбуватимуться й на території країни-агресорки.

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Лайма Вайкуле засудила Росію

Співачка переконана, що Росія – це країна-агресорка, яка напала на Україну без жодної причини.

Це жахливо, і нічого хорошого на них не чекає... І тут не варто шукати ніяких виправдань: Росія винна, вона агресор, вона напала абсолютно без будь-якої причини: "НАТО загрожує", "українці напали б на росіян" – це все брехня і вигадки!",

– поділилася Вайкуле.

Артистка наголосила: "Мені здається, росіяни теж мають боятися, щоб війна не розпочалася на їхній території. Я майже впевнена, що це станеться".

Водночас вона зауважила, що хотіла б, щоб Володимир Путін зробив заяву про те, що повномасштабне вторгнення було помилкою й закінчив війну.

Інтерв'ю з Лаймою Вайкуле: дивіться відео онлайн

Лайма Вайкуле підтримує Україну