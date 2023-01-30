Телефонує Лєнчик, – кум Зеленського Пікалов насмішив тим, як він вітав його з днем народження
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Актор та автор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов святкує день народження. 30 січня йому виповнилося 47 років, і він дуже чекає привітання від Зеленського. Раніше президент робив це досить кумедно.
Лише минулого тижня українські зірки вітали Володимира Зеленського з 45-річчям, а сьогодні привітань від нього чекає Олександр Пікалов. Вони з президентом куми, й актор каже, що той ніколи не забував про його день народження. Однак, схоже, все завдяки дружині.
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Як Зеленський вітав кума Пікалова з днем народження
Зірка "Кварталу 95" думає, що про його день народження Зеленському нагадує дружина Олена, адже ще до президентства він вітав його з її номера.
Володимир Олександрович завжди у нас був зайнятою людиною. Керівник. Хоча ми були на одному поверсі, до кабінету можна було докинути мандарином. Але це було так: дивлюся, телефонує Лєнчик. Я беру слухавку, а звідти Володимир Олександрович: "Саня, привіт! З днем народження!" Це ж як було: "На, подзвони Пікалову, у нього сьогодні день народження". Думаю, що сьогодні буде так само,
– висловився актор.
"Від Макрона не чекаю, а від Зеленського чекаю. Хотілося б дзвінок", – з гумором додав Олександр Пікалов.
- Нагадаємо, ще у травні "кварталівець" Євген Кошовий ділився, що вони з Пікаловим "були разочок" у Зеленського на Банковій. Він виділив друзям 15-20 хвилин, а вони "розрядили обстановку" мемами. Цікаво, що з гумористами президент зустрічався напередодні візиту Бориса Джонсона.
- До речі, у серпні, з нагоди Дня Незалежності, Зеленський нагородив Пікалова орденом За заслуги ІІІ ступеня за його "потужну волонтерську діяльність". Такий самий отримав Євген Кошовий.