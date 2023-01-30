Только на прошлой неделе украинские звезды приветствовали Владимира Зеленского с 45-летием, а сегодня поздравлений от него ждет Александр Пикалов. Они с президентом кумы, и актер говорит, что тот никогда не забывал о его дне рождения. Однако, похоже, благодаря жене.

К теме Я хочу улыбаться вместе с тобой, – Зеленская трогательно поздравила мужа с днем рождения

Как Зеленский поздравлял кума Пикалова с днем рождения

Звезда "Квартала 95" думает, что о его дне рождения Зеленскому напоминает жена Елена, ведь еще до президентства он приветствовал его с ее номера.

Владимир Александрович всегда у нас был занятым человеком. Руководитель. Хотя мы были на одном этаже, в кабинет можно было прикинуть мандарином. Но это было так: смотрю, звонит по телефону Ленчик. Я беру трубку, а оттуда Владимир Александрович: "Саня, привет! С днем рождения!" Это же как было: "На, позвони Пикалову, у него сегодня день рождения". Думаю, что сегодня будет так же,

– высказался актер.

"От Макрона не жду, а от Зеленского жду. Хотелось бы звонок", – с юмором добавил Александр Пикалов.