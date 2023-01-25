Президент України Володимир Зеленський 25 січня святкує день народження. З 45-річчям його вже привітала дружина Олена Зеленська. Вітаннями ділиться й український бомонд, повідомляє 24 Канал.

До слова Символ свого часу: який шлях пройшов Володимир Зеленський за час вторгнення Росії

Андрій Бєдняков

Шоумен опублікував фото Зеленського з дружиною. Він поділився, що на кадрі є дві людини, яких він поважає, але в одної з них – день народження.

На цій фотографії людина, якості якої звертають на нас увагу світу. Ці якості допомагають нашій країні переконати світ, що ми боремося зі злом. Я дуже хочу, щоб на фініш ми прийшли першими. "Оце так лизнув", – скажете ви. Це не правда. Самі подивіться, я навіть у кварталі досі не знімаюся. Happy Birthday, Mr President,

– поділився ведучий.

Леся Нікітюк

"Happy Birthday, Mr. President. Безмежна повага і вдячність! Ви крутий".

Оля Цибульська

Співачка поділилась жартівливим відео, в якому розповіла, що полюбила після каденції кожного з президентів України.

За Кравчука я полюбила кравчучки, за Кучми – однокласника. За Ющенка полюбила мед, за Януковича – дізналась, що в Межигір‘ї водяться страуси. За Порошенка – зрозуміла, що мій рівень англійської ще нічого так! А завдяки вам, нарешті віднайшла віру в те, що президент – то людина, що щиро любить свою країну, свій народ і робить все заради нашої перемоги.

"Дякую за те, що надихаєте не тільки словом, але й ділом. Ваші попередники були мемом, а з вами – червону калину підійдемо! З Днем народження, Пане Президенте".

Оля Полякова

"У мене є багато особистих фото з Володимиром, але з Володимиром Олександровичем – жодної, тому що сьогодні це різні люди. Той, з яким в мене купа кумедних фото – талановитий, іскрометний, гуморний, легкий і щасливий! Сьогоднішній Володимир – людина, на плечі якої впала відповідальність за всю країну, за людей, за боротьбу – це дуже нелегка ноша, і навряд чи він її хотів! Але коли знадобилося – він взяв її на себе не вагаючись, сміливо і відповідально! І став лідером найсміливішої країни у світі! Від нього і його рішень сьогодні залежить багато, але вся країна об'єдналася і допомагає – він з нами, а ми з ним".

Дорогий Володимире Олександровичу, будьте обов'язково здоровим, сильним, і дай вам Боже сили й волі зробити те, що зробить вас і нас знов щасливими та легкими! Разом до перемоги!

– написала артистка.

Сергій Бабкін

"З днем народження, дорогий пане президенте! Здоров'я вам і вашій чудовій родині! Всім серцем пишаємося вами! Справжній! Порядний! Міцний! Ви людина з великої літери! Бережіть себе, будь ласка, бо ви бережете всіх нас! З вірою у вас, з вірою в нашу спільну перемогу!".

Ектор Хіменес-Браво

Здоров'я, пане Президенте. Головне, бережіть себе, бо ви — наш великий символ, завдяки якому ми ще боремося. З Днем Народження!

– поділився кулінар.

Юрій Горбунов

"З днем народження, пане президенте! Сьогодні у світі немає сильнішого, сміливішого і міцнішого президента! Віримо, що наступний день народження буде в мирній Україні! Країні, яка перемогла лютого ворога! Здоров'я вам і сили!".

Ірина Монатік

З днем народження, пане президенте! Вітаємо вас та вашу неймовірну родину! Дякуємо за все! Бажаємо міцного здоров'я та перемоги,

– поділилась дружина музиканта.

Також привітаннями поділилися Христина Решетник, Нікіта Добринін, Володимир Остапчук, Григорій Решетник і Даша Квіткова (фото у тому ж порядку).

Зірки вітають Зеленського / Фото з інстаграм-сторіз