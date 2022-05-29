Кубок Євробачення продали вперше в історії: Kalush Orchestra зібрали майже мільйон доларів

Гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, для потреб Збройних Сил України продав свій кубок. Сума, яку вдалось вилучити за продаж нагороди, складає 900 тисяч доларів!

Про старт аукціону-розіграшу кубку Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra та Сергій Притула оголосили 25 травня 2022 року. Також вони розігрували рожеву панаму, яка набрала шаленої популярності в мережі. Подібні зразки приміряли навіть Андрій Садовий та Притула.

До слова Садовий допомагає Притулі продавати трофеї Євробачення: як він виглядає у рожевій панамі Kalush



Кубок Євробачення та панаму розіграли на аукціоні / Фото Суспільного

Хто отримав кубок

Щодо кубка, то боротьба була справді запеклою. Через це Притула і Kalush Orchestra навіть перенесли розіграш на день вперед (з 28 на 29 травня), аби мати змогу зібрати більше коштів. Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістався тому, хто пожертвував найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.

Притула повідомив, що першу ставку зробили підприємці з міста Калуш – вони внесли 28 тисяч доларів на рахунок фонду Притули, адже вважали, що кубок Євробачення має залишитись у рідному місті гурту. Проте знайшлись люди, які внесли більше коштів. Під час прямого ефіру 29 травня, всього за годину, ставка зросла з 45 тисяч до 900!

Результати розіграшу: відтак, фінальна ставка за трофей Євробачення-2022 складає 900 тисяч доларів! Володарем кубку стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

Кому дісталась панама

, що організатори Євробачення повідомили, що подарують Kalush Orchestra ще один кубок . Вони оцінили старання переможців допомогти своїй країні, тому вирішили не залишати їх без нагороди.

Умови були надзвичайно простими: кожен охочий міг зробити вступну пожертву у розмірі 5€ (або 200 гривень) на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Чим більше людина зробила пожертвувань по 200 гривень, тим більше у неї було шансів виграти панаму. Переможця визначали партнери розіграшу "Монобанк" за допомогою рандомайзера.

Результати розіграшу: свої кошти за панаму надсилала 31 тисяча людей з 56 країн за світу. Загальна сума пожертвувань склала 11 мільйонів гривень! Найбільший "донат" від однієї людини склав 64 тисячі гривень, проте це не гарантувало їй перемоги. Переможцем у результаті став українець Володимир, який живе у Чехії, – він зробив 5 пожертв по 200 гривень, тобто 1 тисячу гривень.