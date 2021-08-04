Навіть попри шалений біль у спині Ксенія Мішина не зупинила знімальний процес і залишалась в кадрі до завершення телекастингу. Суддя "Україна має талант" вразила фанів своєю витримкою, однак заявила, що без допомоги масажистів і реабілітологів вона не впорається.

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"Мені поставили діагноз – спазм м'язів. Я не можу розігнутися, дуже важко", – поділилась Ксенія Мішина в інстаграм-сторіс.

Зауважимо, від стресу зірка навіть забула про мовний режим, якого дотримується майже два тижні, та записала відео російською мовою.

Вранці Ксенія Мішина вийшла на зв'язок з підписниками й повідомила, що легше їй не стало. Вона все ще не може розігнути спину. Однак акторка не підвела команду проєкту "Україна має талант" й прибула на знімальний майданчик попри біль.

У мене так болить спина, це жах. Усі лікарі, які були на майданчику, сказали, що це психосоматика, що я просто дуже втомилася і треба відпочивати,

– заявила знаменитість.

До слова, запрошена суддя "Україна має талант" Маша Єфросиніна нещодавно потрапила в подібну ситуацію: