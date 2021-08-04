Даже несмотря на яростную боль в спине Ксения Мишина не остановила съемочный процесс и оставалась в кадре до завершения телекастинга. Судья "У Украины есть талант" поразила фанатов своей выдержкой, однако заявила, что без помощи массажистов и реабилитологов она не справится.

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"Мне поставили диагноз – спазм мышц. Я не могу разогнуться, очень трудно", – поделилась Ксения Мишина в инстаграм-сторис.

Заметим, от стресса звезда даже забыла о языковом режиме, которого придерживается почти две недели, и записала видео на русском языке.

Утром Ксения Мишина вышла на связь с подписчиками и сообщила, что легче ей не стало. Она все еще не может разогнуть спину. Однако актриса не подвела команду проекта "У Украины есть талант" и прибыла на съемочную площадку несмотря на боль.

У меня так болит спина, это ужас. Все врачи, которые были на площадке, сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и надо отдыхать,

– заявила знаменитость.

К слову, приглашенная судья "У Украины есть талант" Маша Ефросинина недавно попала в подобную ситуацию: