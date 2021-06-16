Популярна ведуча Маша Єфросиніна часто ділиться залаштунками знімального процесу з 1,5-мільйонною аудиторією. Зірка показала, що до останньої появи в кадрі її готували, коли вона лежала на дивані.

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З відео видно, що візажистка довершує макіяж, а стиліст – зачіску, тоді як ведуча лежить і з'ясовує робочі питання телефоном. Команда Єфросиніної робила останні штрихи, коли та була одягнена в легку літню сукню в горох. Публікацію вона доповнила написом: "Почала вірити в ретроматьйогоградний Меркурій".

Шквал критики в бік Маші Єфросиніної

За кілька годин знаменитість поділилась реакцією фоловерів на неоднозначне відео. Більшість з них зробили висновок, що подібна підготовка до зйомки – примха ведучої, тому поспішили повідомити, що розчарувалися в ній.

"Дуже шкода візажистку. Я розумію, це її робота, але лежачи робити мейк – це щось. Я вас обожнювала, але дуже розчарувалася", – відреагувала підписниця Маші Єфросиніної.

"Прокляття, фукання і "розчарування" полетіли швидше, ніж я думала. Ось вам типовий приклад того, що людям не потрібна правда. Вони готові перевзуватися з "обожнюю" в "розчарована" миттєво", – зауважила ведуча. Вона повідомила, що була змушена лежати через блокаду спини – ін'єкцію, яка дозволяє тимчасово "відключити" больовий рефлекс.

Панянка поспішає написати мені, яке я бездушне лайно, навіть на секунду не припускаючи інше. Що, наприклад, мені роблять мейк у такому положенні, бо я лежу з блокадою на спині й не можу поворухнутися,

– пояснила Маша Єфросиніна.

Реакція Маші Єфросиніної на критику / Фото з інстаграм-сторіс зірки