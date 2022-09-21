Після того, як у мережі "рознесли" рекламну компанію Zara з росіянкою Наталією Водяновою, Ксенія Собчак обізвала українців нацистами. На місце її спробувала поставити Маша Єфросиніна – назвала "найбільшим розчаруванням року серед російських селебріті" і нагадала про земляків, які катують, гвалтують, спалюють живцем і крадуть унітази. Відеозвернення ведучої, вочевидь, так зачепило Собчак, що та накатала їй довжелезне повідомлення у дірект.

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Що Ксенія Собчак настрочила Єфросиніній у дірект

Дорога Машо! А вам не соромно спотворювати мої слова? Чи правда від того, що Водянова не отримає контракт, вашому народу стане легше? Чому ви боретеся зі всіма росіянами, а не з тими, хто підтримує війну? Нацизм, якщо ви раптом не знаєте, – це коли людей дискримінують за принципом нації,

– роз'яснила Ксенія Собчак Єфросиніній.

Похресниця путіна не лише звинуватила ведучу в брехні, а й вказала, кого їй слід ненавидіти – не "невинну російську дівчину з Нижнього Новгорода", себто Наталію Водянову, а тих, хто вбиває і віддає такі накази.

"Мені шкода, що ви вдаєтеся до брехні, маніпулюючи своєю аудиторією. "Вона назвала українців нацистами" – це брехня, такого не було. Я лише нагадала, що не можна дискримінувати націю. Можна дискримінувати лише людей, які чинять зло. Людей, які приймають рішення. Ненавидьте тих, хто винен. Мстіться тим, хто вбиває. Ненависть до всіх росіян – це неправильно і несправедливо", – "заспівала" Собчак.

Як Маша Єфросиніна відповіла Собчак

Телеведуча не стала відписувати Собчак у дірект, а відповіла публічно в інстаграм-сторіс. Вона нагадала, що поки росіяни скиглять через ненависть усього світу, в Ізюмі триває ексгумація тіл закатованих і вбитих ними українців.

Серйозно? Це Ксенія Собчак щойно розшифрувала мені, що таке нацизм? Мені? Людині, чий закатований народ досі розкопують з-під землі? Що ж тоді там у всіх інших у головах? Ці люди вміють лише звинувачувати всіх у брехні! І не бачити скло у власному оці. Це ДНК їхньої нації,

– емоційно прокоментувала Маша Єфросиніна.

Ксенія Собчак настрочила Маші Єфросиніній у дірект / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Ксенія Собчак настрочила Маші Єфросиніній у дірект / Фото з інстаграм-сторіс ведучої