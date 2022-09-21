После того, как в сети "разнесли" рекламную компанию Zara с россиянкой Наталией Водяновой, Ксения Собчак обозвала украинцев нацистами. На место ее попыталась поставить Маша Ефросинина – назвала "наибольшим разочарованием года среди российских селебрити" и напомнила о земляках, которые пытают, насилуют, сжигают заживо и воруют унитазы. Видеообращение ведущей, очевидно, так задело Собчак, что та накатала ей длинное сообщение в директ.

Не пропустите Выср*ся очередной публичный рот: Ефросинина прошлась по Собчак, что назвала украинцев нацистами

Что Ксения Собчак настрочила Ефросининой в директ

Дорогая Маша! А вам не стыдно искажать мои слова? Или правда от того, что Водянова не получит контракт, вашему народу станет легче? Почему вы боретесь со всеми русскими, а не с теми, кто поддерживает войну? Нацизм, если вы вдруг не знаете, – это когда людей дискриминируют по принципу нации,

– разъяснила Ксения Собчак Ефросининой.

Крестница путина не только обвинила ведущую во лжи, но и указала, кого ей следует ненавидеть – не "невинную русскую девушку из Нижнего Новгорода", то есть Наталию Водянову, а тех, кто убивает и отдает такие приказы.

"Мне жаль, что вы прибегаете к вранью, манипулируя своей аудиторией. "Она назвала украинцев нацистами" – это ложь, такого не было. Я лишь напомнила, что нельзя дискриминировать нацию. Можно дискриминировать лишь людей, которые совершают зло. Людей принимающих решения. Ненавидьте тех, кто виноват. Мстите тем, кто убивает. Ненависть ко всем русским – это неправильно и несправедливо", – "запела" Собчак.

Как Маша Ефросинина ответила Собчак

Телеведущая не стала отписывать Собчак в директ, а ответила публично в инстаграм-сторис. Она напомнила, что пока россияне скулят по ненависти всего мира, в Изюме продолжается эксгумация тел замученных и убитых ими украинцев.

Серьезно? Это Ксения Собчак только что расшифровала мне, что такое нацизм? Мне? Человеку, чей замученный народ до сих пор раскапывают из-под земли? Что же тогда там у всех остальных в голове? Эти люди умеют только винить всех во лжи! И не видеть стекла в собственном глазу. Это ДНК их нации,

– эмоционально прокомментировала Маша Ефросинина.

Ксения Собчак настроила Маше Ефросининой в директ / Фото с инстаграм-сторис ведущей

Ксения Собчак настроила Маше Ефросининой в директ / Фото с инстаграм-сторис ведущей