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Чому Ксенія Собчак назвала українців нацистами

"Ну от не соромно? Що за нацизм взагалі? Причому закидають організовано. Тобто, сидять люди у тяжкій ситуації, але їм правда здається, що головне, з чим треба поборотися, – це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії та інше? Це взагалі нацизм",

– видала Собчак у своєму телеграмі.

Як Маша Єфросиніна поставила на місце Собчак

У своєму інстаграмі Маша Єфросиніна написала, що помітила дивну закономірність: "Як тільки в Україні виявляється черговий акт звірячих злочинів росіян, тут же вис*рається черговий публічний рот цієї країни". Якщо після Бучі був Коля Басков, то після Ізюма – Ксенія Собчак.

Так звану опозиціонерку Собчак Єфросиніна назвала "найбільшим розчаруванням року серед російських селебріті". Найбільше її обурило те, що у своєму телеграм-каналі вона назвала українців, нацистами, які "проживають важкі часи". Тож ведуча запропонувала Собчак охарактеризувати ще й російських вояк, які ґвалтують і катують українців до смерті.

Маю питання до Ксенії Анатоліївни Собчак. Як ми з вами, Ксеніє, назвемо тих людей, громадян російської федерації, які закатували до смерті, зламавши руки, ноги, зґвалтувавши і спаливши живцем людей у Бучі, в Маріуполі, каструючи їх, вбивши майже 400 дітей України, сп*здивши всі унітази, праски та цеглу навіть у будинках наших громадян на окупованих територіях, зґвалтувавши наших жінок, старих, дітей, як ми їх з вами назвемо? Люди, які влаштовують своє життя?

– риторично запитала Маша Єфросиніна.

Ба більше, телезірка здивувалася, що Собчак, як "володарка вимпела по першості з хайпожерства", не встигає за трендами. Адже вже всі її колеги-пропагандисти прибрали з лексикону слово "денацифікація", а вона тільки за нього взялася.

"Подивіться, навіть ті, хто мовчали, ті, хто нічого не говорили, нині просять, щоб їх визнали іноагентами, бо розуміють, що це їхній "останній вагон". Чому ви так не слідкуєте за трендами, Ксеніє Анатоліївно. Вчіть нову лексику – ізоляція, покаяння, перемога України, тотальна ненависть українського народу до вас і ваших побратимів за мовчання і підтримку терору назавжди", – емоційно порадила Єфросиніна.

До слова, днями "звання" іноагента в росії отримав шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін. У мін'юсті йому приписали політичну діяльність, яку нібито фінансує Україна.

Крім того, українка відреагувала на слова Собчак, що "треба потерпіти" з європейськими візами.

"Мені дуже хочеться, щоб на одному з пляжів, де ви там любите відпочивати, в Італії, у Туреччині, у Франції, з вами поруч половичок розкинув якийсь солдатик, якому в нагороду за те, що він кастрував наших солдатів, ґвалтував наших жінок, вбивав наших дітей, путівочку дали. Щоб він поряд з вами сидів і з вашим чудовим білявим хлопчиськом, якому в майбутньому, я сподіваюся, буде соромно за свою матір", – завершила Маша Єфросиніна, зачепивши 5-річного сина Собчак Платона.