Ксенія Мішина заінтригувала новими стосунками: провокативне фото

Акторка Ксенія Мішина розійшлася з Олександром Еллертом, якого обрала у фіналі "Холостячки". Тепер вона заінтригувала публіку фотографією, якою натякнула на нові стосунки.

У час війни багато відомих сімей розпалися. Але у цей складний період для всієї країни зароджуються й нові стосунки.

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Чи є у Ксенії Мішиної новий обранець

Акторка показує своє життя в інстаграм-сторіс. Саме там вона опублікувала фото сніданку – млинці з сиром. Мішина зазначила, що приготувала ці млинці для "своїх хлопців". Ксенія живе разом з сином Платоном, але, схоже, що тепер у її житті є ще й коханий чоловік.

"А ще млинці з сиром зранку для моїх хлопців", – написала акторка на фото.



Ксенія Мішина натякнула на нові стосунки / Скриншот інстаграм-сторіс акторки

Що відомо про нові стосунки Мішиної