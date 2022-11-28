Ксенія Мішина заінтригувала новими стосунками: провокативне фото
Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Акторка Ксенія Мішина розійшлася з Олександром Еллертом, якого обрала у фіналі "Холостячки". Тепер вона заінтригувала публіку фотографією, якою натякнула на нові стосунки.
У час війни багато відомих сімей розпалися. Але у цей складний період для всієї країни зароджуються й нові стосунки.
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Чи є у Ксенії Мішиної новий обранець
Акторка показує своє життя в інстаграм-сторіс. Саме там вона опублікувала фото сніданку – млинці з сиром. Мішина зазначила, що приготувала ці млинці для "своїх хлопців". Ксенія живе разом з сином Платоном, але, схоже, що тепер у її житті є ще й коханий чоловік.
"А ще млинці з сиром зранку для моїх хлопців", – написала акторка на фото.
Ксенія Мішина натякнула на нові стосунки / Скриншот інстаграм-сторіс акторки
Що відомо про нові стосунки Мішиної
- У жовтні акторка показала, який сюрприз чекав її на паркінгу. Невідомий залицяльник обклеїв її авто квітами, залишив букет червоних троянд і запросив на побачення. Через його "презент" зірку навіть зупинила поліція.
- А згодом Мішина сходила з ним на побачення. Зірка показала, як зайшла в розкішний ресторан, де були свічки, великий букет квітів, фрукти та зручні крісла з пледами. Все нагадувало одне з побачень, які влаштовували акторці на шоу "Холостячка".
- Ймовірно, саме з цим незнайомцем зараз живе Ксенія Мішина.