Во время войны многие известные семьи распались. Но в этот сложный период для всей страны появляются и новые отношения.
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Есть ли у Ксении Мишиной новый избранник
Актриса показывает свою жизнь в инстаграм-сторис. Там она опубликовала фото завтрака – блины с сыром. Мишина отметила, что приготовила эти блины для "своих ребят". Ксения живет вместе с сыном Платоном, но похоже, что теперь в ее жизни есть еще и любимый мужчина.
"А еще блины с сыром утром для моих ребят", – написала актриса на фото.
Ксения Мишина намекнула на новые отношения / Скриншот инстаграм-сторис актрисы
Что известно о новых отношениях Мишиной
- В октябре актриса показала, какой сюрприз ждал ее на паркинге. Неизвестный поклонник оклеил ее авто цветами, оставил букет красных роз и пригласил на свидание. Из-за его "презента" звезду даже остановила полиция.
- А потом Мишина сходила с ним на свидание. Звезда показала, как зашла в роскошный ресторан, где были свечи, букет цветов, фрукты и удобные кресла с пледами. Все напоминало одно из свиданий, которые устраивали для актриси на шоу "Холостячка".
- Вероятно, именно с этим незнакомцем сейчас живет Ксения Мишина.