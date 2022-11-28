Во время войны многие известные семьи распались. Но в этот сложный период для всей страны появляются и новые отношения.

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Есть ли у Ксении Мишиной новый избранник

Актриса показывает свою жизнь в инстаграм-сторис. Там она опубликовала фото завтрака – блины с сыром. Мишина отметила, что приготовила эти блины для "своих ребят". Ксения живет вместе с сыном Платоном, но похоже, что теперь в ее жизни есть еще и любимый мужчина.

"А еще блины с сыром утром для моих ребят", – написала актриса на фото.



Ксения Мишина намекнула на новые отношения / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

Что известно о новых отношениях Мишиной