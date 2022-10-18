Схоже, після розриву з Олександром Еллертом, серце 33-річної Ксенії Мішиної знову намагаються завойовують. Невідомий чоловік ефектно запросив учасницю "Холостячки" на побачення.

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Ксенія Мішина ошелешила сюрпризом від незнайомця

Прийшла на паркінг і просто завмерла. Це шок, у мене немає слів. Боже мій, як красиво. Друзі, якщо сьогодні побачите на дорогах білу машину з квітами – то це я,

– відреагувала Ксенія Мішина.

Загадковий залицяльник прикрасив її білий Jaguar повітряними кульками у формі сердець, обклеїв квітами, залишив плюшевого ведмедя, букет троянд і записку, в якій запросив на побачення у четвер. Ба більше, чоловік попросив не віддирати квіти з авто й пообіцяв мийку за його рахунок. Однак з такою композицією акторка проїздила по Києву недовго – її зупинила поліція і попросила все зняти.

"Мене зупинила поліція і сказала, щоб я все це зняла, тому що все це летить на задні машини. Я не розумію чому? Ну і що? Ну летить. Ну квіточка прилетіла, це ж прикольно. Просто заздрять", – іронічно прокоментувала акторка.