Українська акторка Ксенія Мішина відправилась за кордон разом з сином Платоном. Вона приїхала в Ізраїль, де живе її прабабуся.

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Мішина показала жахливий стан квартири

Зірка поділилась, що в Ізраїлі зіштовхнулась з проблемами щодо помешкання. Вона ледь змогла знайти хороше житло неподалік від прабабусі.

Скажу чесно, знайти для нас тут житло для мене стало довбаною проблемою. Мені потрібно було це зробити в певному місці, неподалік від моєї прабабусі. Я так намучилась… Я ніколи не могла уявити, що в такій країні дуже складно знайти нормальне житло,

– зізналась артистка.

Та прибувши у квартиру, Ксенія Мішина розчарувалась. Реальність зовсім не відповідала очікуванням та фото в інтернеті. Вдома було багато пилюки на поверхнях, брудний посуд та сміття у шафках. Згодом артистка знайшла краще помешкання.



Що очікувала зірка / Фото з інстаграм-сторіз

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