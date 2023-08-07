Українська акторка Ксенія Мішина оприлюднила нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилась знімком з відпочинку.

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Новий образ Ксенії Мішиної

Актриса позувала на тлі краєвиду у стильній коричневій мінісукні з принтом від люксового французького бренду Celine. Вбрання з круглим вирізом та широкими бретелями, що перехрещувались на спині, підкреслювало фігуру Ксенії.

Мішина зібрала волосся у високий акуратний хвіст та зробила легкий макіяж. Увагу привертав і її манікюр у лавандовому кольорі.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Схоже, зірка зараз перебуває на відпочинку з сином. Адже в дописі відзначила відпочинковий комплекс у Карпатах з краєвидом на Говерлу.

Шанувальники у коментарях поділилися враженнями від нового фото акторки: