Зірка на кілька днів поїхала відпочити в український спа-готель. За словами знаменитості, їй потрібно було перезавантажитися. Нагадаємо, що два тижні тому в Ольги Сумської помер свекор, батько її чоловіка Віталія Борисюка.

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Днями акторка вирішила відпочити. Вона опублікувала в інстаграмі кадри, зроблені біля басейну, а також розповіла, що проходить деякі оздоровчі процедури.

Перезавантаження… Як потрібні були ці кілька днів для відновлення сил… Ми потрапили в казку,

– написала Сумська.



Ольга Сумська показала фото з відпочинку / Фото з її інстаграму

Сумську розкритикували за відпочинок

Проте деякі підписники зірки заявили, що зараз не час хизуватися відпочинком. У коментарях хейтери гнівно відреагували на пост акторки:

"Навіщо виставляти на показ! Схаменіться!".

"Скажіть краще, Олечка, скільки коштує такий відпочинок? Тому що ті, хто його може собі дозволити, на війні не перебувають… чи не так? Не розумію навіщо виставляти свої відпочинки, хоч би хто ти був".

"Скільки поранених хлопців на місяць відновлюються в цьому прекрасному місці?".

"Та оздоровлюйтеся мовчки. Не мучте душу тим, у кого немає грошей на таке, хоча потреба в лікуванні є, тим, хто по окопах, хто втратив свої домівки".

"Для чого ви це викладаєте? Щоб позлити людей, родичі яких або загинули,або поранені, або на фронті потребують допомоги? Відпочивайте, ніхто не забороняє, але для чого хизуватись?"

"Розумію, що це свого роду реклама цього закладу. Але більшість людей нашої країни – це матері і родичі наших бійців. Реакція буде від них негативною. Тому що для реабілітації свого пораненого воїна, вони платять свої кошти. І радіти їм за чужий відпочинок аж ніяк не хочеться…".

Водночас багато шанувальників заступилися за Ольгу Сумську та написали їй приємні слова підтримки:

"Оля, не звертайте уваги на цих "людей", не псуйте собі настрій. Ви молодчинка, і розумні люди вами захоплюються".

"Не фокусуйтесь лише на негативі… Ольга залишається в Україні, виживає під ракетами та ще й працює, та ще й донатить!"

"Гарного вам відпочинку – ви заслужили!"

"Відпочивати теж потрібно, ви багато працювали".

"Олю, гарного вам відпочинку".

Що Сумська відповіла на хейт

Акторка, на яку "посипалася" хвиля хейту в коментарях, не забарилася з відповіддю. Зірка пояснила, чому вирішила відпочити та заявила, що продовжує допомагати ЗСУ.

Люди, на 3 дні заїхала перевести дух і знову повертаюсь до роботи! Для чого мені зараз тут писати це? Хотіла передихнути, давно мріяла побувати в цьому заповіднику… Але це не означає, що ми не думаємо про наших захисників! Ми не забуваємо про них ні на хвилину! Продовжую збирати кошти і підтримувати наших захисників щодня,

– відповіла Ольга Сумська.

За її словами, на цьому курорті можна на деякий час забути про жах, який коїться навколо.

"Показала вам, яку красу створили в заповіднику з лікувальним комплексом. Є контингент, якому цікаво дізнатись, що в Україні навіть під час страшної війни зʼявляються такі чудові лікувальні курорти", – додала вона.

Сумська також зазначила, що зараз є багато реабілітаційних медичних центрів, які спеціально обладнані для відновлення і лікування воїнів.



Реакція Ольги Сумської на хейт / Скриншот коментарів

Нагадаємо, що старша донька Ольги Сумської – Антоніна Паперна – продовжує жити в Москві з чоловіком-росіянином та дітьми. Звісно, зіркова мама захищає доньку та запевняє, що Тоня за Україну, але не може виїхати з Росії чи висловитися про війну, бо їй страшно за дітей.