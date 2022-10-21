Ексучасник гурту "Время и Стекло", учасник гурту MOЗGI Олексій Завгородній розповів про це у програмі "Слава+Таня". Тепер Позитив більше не самотній.

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У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватись і знає про це. Я думаю, що зараз не на часі про це казати,

– прокоментував Позитив.

За його словами, стосунки між ним та обраницею зародилися давно – ще до початку повномасштабної війни. Вона також працює у сфері шоубізнесу, а перед тим, як почати зустрічатись, вони тривалий час просто товаришували.

Що відомо про особисте життя Позитива

У квітні 2021 року Позитив розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Пара була разом 15 років, з яких 8 – у шлюбі. Причиною їхнього розлучення начебто стали різні інтереси, а також бажання Анни мати дітей, але з чоловіком у неї цього не склалось.

Зараз Позитив завершує ремонт у своєму будинку, який колись придбав. Спочатку на заваді оновлення став коронавірус, а потім війна. Старається на всьому заощаджувати, адже цінності суттєво змінилися.