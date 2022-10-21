Похоже, личная жизнь украинской актрисы Ксении Мишиной налаживается. Звезда сходила на свидание с незнакомцем.

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Ксения Мишина показала свидание с незнакомцем

Украинская актриса после сюрприза от поклонника пошла с ним на свидание. Звезда показала, как зашла в роскошный ресторан, где были свечи, букет цветов, фрукты и удобные кресла с пледами. Все напоминало одно из свиданий, устраиваемых актрисой на шоу "Холостячка".

Напомним, таинственный незнакомец накануне украсил автомобиль Ксении Мишиной воздушными шарами в форме сердец, оклеил цветами, оставил плюшевого медведя, букет роз и записку, в которой и пригласил на свидание. Правда, звезду остановила полиция из-за того, что шарики летят на машины сзади.

Актриса после встречи с поклонником показала фото с букетом роз и поделилась впечатлениями. Звезда призналась, что все прошло хорошо, но пока она не хочет выносить личное публику.

Свидание прошло отлично. Но пока я не хочу показывать, кто это и так далее. Я надеюсь на ваше понимание. Сейчас мне не хочется выносить это дальше в публичное пространство,

– поделилась Ксения Мишина.

Ксения Мишина сходила на свидание: видео

Отметим, что в сети уже подозревают, кто бы мог быть таинственным поклонником Ксении Мишиной. Предполагают, что это Александр Эллерт, с которым звезда то сходилась, то расставалась.

Однако следует напомнить, что еще в августе, когда актрису завалили вопросами о юмористе, она ответила резко. "Мне кажется, и так всем уже все понятно. Прошу больше никогда меня не ассоциировать с его именем".