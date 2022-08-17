Перший сезон шоу "Холостячка" відгримів ще у грудні 2020 року. Однак глядачам і досі не дає спокою бурхлива історія кохання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта.

До теми Еллерта розкритикували за поїздку в Каліфорнію: що він відповів і до чого тут Зеленський

Як Мішина "відшила" фанів через Еллерта

В інстаграм-сторіс акторка залишила віконце для запитань, тож фоловери не проґавили нагоди запитати її про переможця "Холостячки" Олександра Еллерта. "Ви в стосунках з Сашею?" – поцікавилися вони. Церемонитися з ними акторка не стала.

Так, завалили... Мені здається, і так всім вже все зрозуміло. Прошу більше ніколи мене не асоціювати з його ім'ям,

– жорстко відповіла Ксенія Мішина.

Скриншот з інстаграму Ксенії Мішиної

Що відомо про стосунки Мішиної та Еллерта під час війни