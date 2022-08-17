Перший сезон шоу "Холостячка" відгримів ще у грудні 2020 року. Однак глядачам і досі не дає спокою бурхлива історія кохання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта.
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Як Мішина "відшила" фанів через Еллерта
В інстаграм-сторіс акторка залишила віконце для запитань, тож фоловери не проґавили нагоди запитати її про переможця "Холостячки" Олександра Еллерта. "Ви в стосунках з Сашею?" – поцікавилися вони. Церемонитися з ними акторка не стала.
Так, завалили... Мені здається, і так всім вже все зрозуміло. Прошу більше ніколи мене не асоціювати з його ім'ям,
– жорстко відповіла Ксенія Мішина.
Скриншот з інстаграму Ксенії Мішиної
Що відомо про стосунки Мішиної та Еллерта під час війни
- Крапку у стосунках з Олександром Еллертом Мішина поставила у жовтні 2021 року, але 24 лютого сама написала йому: "Де ви, що ви?"
- Ба більше, на захід України вони поїхали разом – гуморист зателефонував акторці й запропонував свою допомогу. Так, екси оселилися у великому будинку в Буковелі з друзями, де Еллерт намагався відновити стосунки.
- Однак всі його спроби були марні, адже "дуже багато образ, аби отак відновлювати". Їхнє спілкування обірвалося у квітні, коли Мішина з сином виїхала на зйомки до Бельгії.