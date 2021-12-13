Ксенія Мішина розсекретила найдорожчу річ у своєму гардеробі: скільки вона коштує

Українська акторка Ксенія Мішина зізналась, що найдорожче в її гардеробі – сумочка від знаменитого бренду. Та її зірка придбала не сама, це – подарунок від Олександра Еллерта.

Чимало українських зіркових дружин і коханих можуть похизуватися дорогими подарунками від чоловіків. Відома українська акторка Ксенія Мішина також зізналась, що найдорожча річ в її гардеробі – подарунок.

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Найдорожча річ Ксенії Мішиної

Актриса розповіла, що найдорожчою в її гардеробі річчю є сумка від французького модного бренду Louis Vuitton. Вона коштує 2,5 тисячі доларів – понад 67 тисяч гривень.

Мені здається, що найдорожча річ у моєму гардеробі – це сумочка Louis Vuitton. Вона коштувала близько 2,5 тисячі доларів. Це на день народження мені ось такий подарунок. Це мені мій колишній подарував,

– розповіла зірка.

Судячи з того, що зараз Ксенія Мішина не в стосунках з Олександром Еллертом, очевидно, що коштовну сумку вона отримала у подарунок від гумориста.

Коштовні подарунки зіркам від чоловіків

Мабуть, найдорожчим подарунком може похизуватися Камалія – дружина мільярдера Захура. Одного разу він презентував їй приватний літак.

Перед Новим роком співачка Оля Цибульська отримала дорогий подарунок від свого чоловіка. Він зателефонував концертному директору дружини, замовив її виступ у новорічну ніч та навіть залишив передоплату. Загалом коханий Цибульської подарував їй близько 10 тисяч доларів – її подвійний гонорар.

Ірина Федишин найкоштовнішим презентом вважає автомобіль, який отримала від коханого три роки тому: "Коханий сказав тост і вручив мені коробочку. Там були ключі від авто. Ми вийшли на вулицю і я побачила автомобіль. Він був з великим бантиком, блимав мені".