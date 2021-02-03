Співачка Камалія та пакистанський мільярдер Мохаммад Захур одружені вже 17 років. За цей час чоловік балував кохану розкішними подарунками. Зірка зізналась, що найдорожчий презент від коханого – літак.

Джерело: "Зірковий шлях" на "Україні"

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Камалія про найдорожчий подарунок чоловіка

2013 року Мохаммад Захур ввійшов до рейтингу 100 найбагатших людей України за версією журналу "Фокус". Тоді статки бізнесмена складали 600 мільйонів доларів. Тому дружина мільярдера отримує коштовності не на свята, а просто так. Без жодного приводу чоловік презентував коханій і найдорожчий подарунок – літак.

Це було просто так, сюрприз просто. Летіли в Америку, прилетіли на особистому літаку,

– зізналась Камалія.

Камалія про сімейні обов'язки

Сім'я живе розкішному заміському маєтку, однак господарством артистка не займається – не готує і не прибирає. У подружжя є безліч помічників – кухар, покоївка, садівники, няні.

"Звичайно, організацією всього господарства займаюсь я. Захур тільки тоді, як щось треба по фінансам. Він у нас фінансовий директор", – з гумором зазначила Камалія.