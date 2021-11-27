Зіркова пара перебуває у шлюбі вже 15 років. Чоловік і продюсер Федишин – Віталій Човник часто тішить кохану коштовними презентами.

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Найдорожчий подарунок Ірини Федишин від чоловіка

У 2020 році Віталій придбав для коханої квартиру в сонячній Болгарії, однак її довелося продати через карантин. Подружжя вирішило витратити кошти на щось інше.

А ось Ірина найдорожчим подарунком вважає автомобіль, який отримала від обранця 3 роки тому на день народження під час святкування в ресторані.

"Коханий сказав тост і вручив мені коробочку. Там були ключі від авто. Ми вийшли на вулицю і я побачила автомобіль. Він був з великим бантиком, блимав мені", – пригадала Федишин.



Ірина Федишин біля автомобіля / Фото з інстаграму співачки

Артистка жартома додала, що час пересідати на Теслу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в припаркований автомобіль артистки в'їхала вантажівка. Це сталося пізно ввечері під палацом "Україна". Тоді нікого в машині не було, тому обійшлося без постраждалих.