Було боляче та соромно, – Ксенія Мішина розповіла, як ставиться до учасниць "Холостяка-11"

Ексхолостячка Ксенія Мішина після 2 випуску реаліті-шоу "Холостяк-11" поділилася своїми думками щодо учасниць проєкту. Знаменитість зізналася, що їй було боляче та соромно дивитися на те, як дівчата ставляться одна до одної.

Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону "Холостячки", тому не змогла залишитися осторонь, коли розпочався новий сезон шоу "Холостяк". Зокрема, акторка висловила свою думку щодо учасниць.

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Ксенія Мішина про учасниць "Холостяка-11"

Зірка зізналася, що після виходу на екрани 1 випуску, її охоплювали різні почуття. У перший день вона хотіла написати свої враження, але потім проаналізувала свої думки та побачила в них багато засудження. Після цього Ксенія відклала цю ідею, дала собі час в такій ситуації добре все обдумати.

Якщо чесно, в деякі моменти я думала тільки про одне: "Як? Як так можна? Чому деякі дівчата так поводяться? Нешанобливо до себе. Без цінності". Я розумію в чому сенс проєкту, що є конкуренція, але так не можна,

– написала в публікації Мішина.

"А пізніше я зрозуміла, що саме мене так розбурхало. Не те, як вони ставилися до себе, не те, як жалісливо деякі дивилися на "Холостяка". А те, як вони ставилися одна до одної. Там, за очима чоловіка, відкривалися їхні справжні якості. Ці зневажливі погляди, осудження, насмішки, грубість та хамство. Неприкрите, грубе хамство на адресу інших жінок. Мені це здалося дуже трагічним. Було боляче та соромно", – розповіла Ксенія.

Знаменитість додала, що знає, як важко в реаліті-шоу: "Але все ще помітно, що в серцях багатьох жінок моторошна конкуренція, незахищеність, безпросвітність. І мені шкода".

Я хочу, щоб жінки ставали добрішими. Ми всі – сестри! Великий жіночий круг! І я впевнена, навіть у таких складних умовах коли-небудь інші 30 українок зможуть гарно піднести себе, навіть конкуруючи і претендуючи на одного приємного холостяка,

– наголосила ексхолостячка.

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