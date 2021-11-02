Дизайнерка українського бренду Malva Florea – Мальва Вербицька до 180-річчя балетного французького хіта "Жизель" створила оновлені костюми. Показ вбрання відбувся перед початком балету.

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У презентації нових костюмів взяли участь танцівники балету разом з Олександром Стояновим і Катериною Кухар. Показ колекції проходив під акомпанемент піаніста-віртуоза Євгена Хмари, який зіграв одну зі своїх найвідоміших композицій Ocean Race.

Мальва створила понад 30 сценічних костюмів, які вразили вишуканими тканинами, ручною вишивкою та неординарними поєднаннями. Для вишивки використали чеське скло і бісер, спеціальні італійські декоровані стрічки, дорогі мережива, страусові пір'я та особливі матеріали, які створюють ілюзію ювелірних прикрас.

"Балетні костюми – симбіоз двох глибоких мистецьких історій. Це емоція в русі й динаміці людського тіла, донесення ідеї твору та загострення почуттів. Безумовно, це і чисте мистецтво, і водночас складний конструктив з точки зору технології продакшну. Для мене як дизайнера створення оригінальних костюмів стало справжнім викликом. Вже два століття містична та таємнича "Жизель" хвилює хореографів, виконавців та публіку. Ми хотіли розкрити глядачеві цю історію в дусі нашого часу", – розповіла модельєрка.

Показ колекції сценічних костюмів / Фото пресслужби

Катерина Кухар і Олександр Стоянов про нову колекцію костюмів

Артист балету зазначив, що цей вид мистецтва завжди був джерелом натхнення для великих дизайнерів. Сценічні костюми створювали навіть всесвітньо відомі бренди: Chanel, Givenchy, Dior. Стоянов вважає, що й ім'я Malva Florea також ввійде в історію мистецтва.

"Кожна балерина до свого костюма ставиться дуже трепетно, як наречена до весільної сукні. Для нас важливо, щоб сценічний костюм був ексклюзивним, неповторним та відрізнявся від костюмів інших виконавиць тієї ж ролі. Мені з Мальвою було дуже легко та приємно працювати. Вразило те, що балетні костюми мають певну специфіку і дуже рідко fashion-дизайнери можуть вловити цей стиль, комфорт. Одна справа ходити подіумами, інша – танцювати в цих костюмах. І Мальві вдалося не тільки створити неймовірно гарне вбрання, але й розібратися в правильному крою балетних костюмів, перебуваючи далеко від нас. У нас практично не було примірок і все ідеальне сіло з першого разу", – розповіла Катерина Кухар.

Балет "Жизель" / Фото пресслужби

Зіркові гості

Серед гостей осіннього вечора можна було зустріти: Валентину Хамайко, Настю Каменських, Lida Lee, Ксенію Мішину, Поліну Неню, Лесю Нікітюк, Максима Чмерковського, Melovin і багатьох інших.

Гості балету "Жизель" / Фото пресслужби